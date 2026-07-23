ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର କଡା ଚେତାବନୀ, 9/11 ଭଳି ହେବ ଆକ୍ରମଣ

IRGC କହିଛି, ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସେ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପରେ ଅନୁତାପ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜାତୀୟ ଶୋକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। IRGCର ଏହି ବୟାନକୁ ୨୦୦୧ ମସିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।

By Shiv Sankar Singh

ତେହରାନ: ହର୍ମୁଜ୍‌ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଇରାନର ସେତୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପ୍ସ (IRGC) କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯିବ, ଯାହା ଆମେରିକାରେ “ଜାତୀୟ ଶୋକ”ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି IRGC କହିଛି।

ଇରାନର ତସନିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ, IRGC କହିଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପରେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଏହି ବୟାନକୁ ୨୦୦୧ ମସିହାର ୯/୧୧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି।

ହର୍ମୁଜ୍‌ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ହର୍ମୁଜ୍‌ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ, ରକେଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ, ଆମେରିକା ତାହାର ଜବାବରେ ଇରାନର ଗୋଟିଏ ସେତୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ…

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି…

ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ସଂସଦର ସ୍ପିକର ଓ ବରିଷ୍ଠ ବୁଝାମଣାକାରୀ ମହମ୍ମଦ ବାକେର ଘାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଇରାନ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମୀକରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ।” ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମୁଜ୍‌ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ।

ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯଦି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଇରାନ ଏହାର ଜବାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ଢାଞ୍ଚା, ବିଶେଷକରି ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ।

ଉଭୟ ଦେଶର ପରସ୍ପର ଚେତାବନୀ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଏହି ବିବାଦ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ

You might also like More from author
More Stories

ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ…

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି…

‘ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବାଇବା ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା…

ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ! ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା…

1 of 30,102