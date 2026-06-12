ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଇରାନ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଟାର୍ଗେଟ ଲିଷ୍ଟ; ଏବେ କ’ଣ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ?

ଇରାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

US-Iran Tensions : ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବୈଧ ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ କହିଛି ଯେ ସେ ସ୍ପେସ୍‌ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଲିଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ସମେତ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ।

ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି’ର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ତେହେରାନ ନିଜର ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ ତାଲିକାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଲିଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ତେବେ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇରାନ ଡିଲ’ରେ…

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାବି ଯେ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମାନବବିହୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡଙ୍ଗାର ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

‘ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍’ ଏକ “ସୂତ୍ର” ସୂଚନାରୁ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଇରାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେରିକା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଘଟାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, “ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇରାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି।”

ଇରାନ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏହି ଚେତାବନୀ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର ‘ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ’କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।

ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ

ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଇରାନର ଏହା ପ୍ରଥମ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇରାନର ‘ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ’ (IRGC) ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟତୀତ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ AI କ୍ଷେତ୍ରର ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କଥା କହିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, IRGC ନିଜର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ତାଲିକାରେ ୧୮ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ (ମେଟା) ଏବଂ ଗୁଗଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଲ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲ, ଓରେକଲ୍ ଏବଂ ଏନଭିଡିଆର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅଟୋମେସନ ସେକ୍ଟରର କମ୍ପାନୀ ଯେପରିକି ପାଲାଣ୍ଟିର, ବୋଇଂ ଏବଂ ଟେସଲାକୁ ମଧ୍ୟ କଥିତ ଭାବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ୟୁଏଇ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ଆକ୍ରମଣର ଦାବି

ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହାପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଏବଂ ବାହାରିନରେ ‘ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସେସ୍’ (AWS) ର ଅନେକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ହେବା କାରଣରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ତେବେ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇରାନ ଡିଲ’ରେ…

ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ…

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ…

1 of 28,936