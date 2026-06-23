ଦୁନିଆକୁ ବେଧଡ଼କ ତେଲ ବିକିବ ଇରାନ, ଆମେରିକା ହଟାଇଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭାରତକୁ ହେବ ବମ୍ପର ଫାଇଦା !

ଦୁନିଆକୁ ବେଧଡ଼କ ତେଲ ବିକିବ ଇରାନ, ଆମେରିକା ହଟାଇଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭାରତକୁ ହେବ ବମ୍ପର ଫାଇଦା !
ଟ୍ରେଜେରି ବିଭାଗ 'ଇରାନ ଜେନେରାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଏକ୍ସ' ଜାରି କରିଛି। ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିତରଣ ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
US-Iran Deal : ସ୍ଵିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଇରାନକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ୬୦ ଦିନର ରିହାତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୈଶ୍ଵିକ ଶକ୍ତି ବଜାର ସହିତ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଇରାନରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁଥିଲା। ତେବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଇରାନକୁ ତେଲ ରପ୍ତାନିରେ ରିହାତି ମିଳିବା ଦ୍ଵାରା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ୬୦ ଦିନର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅଧୀନରେ ତେହେରାନକୁ ଏହି ରିହାତି ମିଳିଛି। ଏହାର ବଦଳରେ ଇରାନ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନକୁ ଏହି ଆଶ୍ଵସ୍ତି ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ ସ୍ଵିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ‘ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଗତି’ ହୋଇଥିବା କହିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି।
ଟ୍ରେଜେରି ବିଭାଗ କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଜାରି କରିଛି?
ଟ୍ରେଜେରି ବିଭାଗ ‘ଇରାନ ଜେନେରାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଏକ୍ସ’ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ, ବିତରଣ ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ମୂଳର ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି, ବିତରଣ କିମ୍ବା ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାରବାର, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ରିହାତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଇରାନକୁ ତେଲ ବିକ୍ରିରେ ମିଳିଥିବା ରିହାତି ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ତେହେରାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୦ ଦିନର ରିହାତି ଦ୍ଵାରା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଇରାନର ଏକ ବଡ଼ ତେଲ କ୍ରେତା ଥିଲା। ବର୍ଷ ୨୦୧୯ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାରତ ତେହେରାନରୁ ତେଲ କିଣିବା କମାଇ ଦେଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଟ୍ରେଜେରି ବିଭାଗ କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଜାରି କରିଛି?
ଟ୍ରେଜେରି ବିଭାଗ ‘ଇରାନ ଜେନେରାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଏକ୍ସ’ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ, ବିତରଣ ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ମୂଳର ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି, ବିତରଣ କିମ୍ବା ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାରବାର, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ରିହାତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଇରାନକୁ ତେଲ ବିକ୍ରିରେ ମିଳିଥିବା ରିହାତି ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ତେହେରାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୦ ଦିନର ରିହାତି ଦ୍ଵାରା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଇରାନର ଏକ ବଡ଼ ତେଲ କ୍ରେତା ଥିଲା। ବର୍ଷ ୨୦୧୯ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାରତ ତେହେରାନରୁ ତେଲ କିଣିବା କମାଇ ଦେଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।