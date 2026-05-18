ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇରାନ: ସାଧାରଣ ଜନତା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି AK-47 ଟ୍ରେନିଂ
Iran-US War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଏବେ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଶୋ’ରେ UAE ପତାକାକୁ ଗୁଳିମାଡ଼
ଇରାନର ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ “ଓଫୋଗ୍ ଟିଭି”ର ପ୍ରାଇମଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ ଶୋ’ରେ ଏକ ସ୍ତବ୍ଧ କଲାଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଆଇଆରଜିସି କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଇରାନୀ ଟିଭି ଆଙ୍କର ନିଜ ହାତରେ ଏକ ଅସଲି ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ ଧରି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ନିଜର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସାରଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍କରମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରାଇଫଲ୍ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ‘ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଅତିକମରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
କେବଳ ଟେଲିଭିଜନରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତେହେରାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ହଫ୍ତେ ତିର ସ୍କୋୟାର’ ରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଗନ୍ ବୁଥ୍ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସାଂବାଦିକ ସଂସ୍ଥା AFP ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଇରାନର ମହିଳା ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ AK-47 ଭଳି ରାଇଫଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଲୋଡ୍ କରିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି।
ୟୁଏଇର ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପରେ ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ଭୟାବହ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।