ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଳ୍ପ ଲଗାଇବ ଇରାନ୍‌!

ଇରାନର ନଜର ଏବେ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି

By Manoranjan Sial

ତେହେରାନ୍‌: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନରେ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସରିବ, ତାହାର ଉତ୍ତର କାହାପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୋର୍ମସ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ଖତରନାକ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି।

ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ନଜର ଏବେ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି। ଇରାନୀ ସରକାର ଏହି ଅଣ୍ଡରସି କେବଲ୍ସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢାଇବା ଓ ଏଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ (ଟୋଲ୍) ଲଗାଇବା ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଓ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକୁ ଯୋଡୁଥିବା ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ କେବଲ୍ସ ବିଶ୍ୱ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକର ୯୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟ ଡାଟା, କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଓ ବିଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଇରାନ ଏହି କେବଲ୍ସର ସଞ୍ଚାଳନ ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଇରାନୀ ସରକାର ଏହି କେବଲ୍ସର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସହ ଏହି କେବଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ନେଟୱାର୍କ ଅପରେଟରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।

ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏବେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ଡାଟାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିସରକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ପଡିପାରେ।

ଗତ କିଛି ମାସରେ ଖାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଲଗାତାର ବଢିଛି। ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବଲ୍ସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଖବର ଏକ ନୂଆ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଡାଟା ରୁଟ୍ସ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ତେଲ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ପରି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।

