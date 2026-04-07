ଥରିବ ୱାଶିଂଟନ୍! ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ‘ହଦିଦ୍-୧୧୦’ ଜରିଆରେ ଆମେରିକାକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଇରାନ

ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆସିଲା 'ଯମଦୂତ'! ମହାଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ 'ହଦିଦ୍-୧୧୦' ଓହ୍ଲାଇଲା ଇରାନ; ଘଣ୍ଟାକୁ ୫୧୦ କିମି ବେଗରେ ହେବ ବିନାଶ

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବାଦଲ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଏବେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ନୂତନ ‘ସୁଇସାଇଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍’ (ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍) ‘ହଦିଦ୍-୧୧୦’ (Hadid-110) ର ବିକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

କାହିଁକି ଏହା ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ? ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହଦିଦ୍-୧୧୦ ହେଉଛି ଇରାନର ପ୍ରଥମ ଜେଟ୍-ପାୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଲ୍‌ଥ ଡ୍ରୋନ୍। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଗତି। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ‘ଶାହେଦ୍-୧୩୬’ ଡ୍ରୋନ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ମାତ୍ର ୧୮୫ କିମି ବେଗରେ ଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ‘ହଦିଦ୍-୧୧୦’ ଘଣ୍ଟାକୁ ୫୧୦ କିମିରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ।

ହଦିଦ୍-୧୧୦ ର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ:

  • ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ: ଏଥିରେ ‘ଷ୍ଟେଲ୍‌ଥ’ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ରାଡାର୍ ଆଖିରେ ଧରାପଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର।

  • ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ାଣ: ଏହା ପ୍ରାୟ ୯,୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଆଣ୍ଟି-ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବନ୍ଧୁକର ପରିସର ବାହାରେ।

  • ମାରାତ୍ମକ ପେଲୋଡ୍: ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦ କେଜି ଓଜନର ବିସ୍ଫୋରକ ବହନ କରି ୩୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ।

  • ଟାର୍ଗେଟ୍: ଏହା ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା: ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ (IRGC) ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନ ଏହି ‘ହଦିଦ୍-୧୧୦’ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଛାରଖାର କରିଦେଇପାରେ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନର ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଦ୍ଧର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

