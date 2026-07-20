ଆମେରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ’ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଘାଲିବାଫ ଓ ଅଲିରେଜା ଜାକାନି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସହ ମିଶି ଦେଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘମାଘୋଟ୍ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଆମେରିକାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇରାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶ୍କିଆନ। କହିଛନ୍ତି; ଆମେରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଅଂଶ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଇରାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି।

ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ ପରିଷଦର ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ୍ ପେଜେଶ୍କିଆନ କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନ ଏକ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ’ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଇରାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୁଆଁଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇରାନର ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି; ଏବେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି।

‘ଶତ୍ରୁ ଇରାନର ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି’ : ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଇରାନର ବିରୋଧୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତିକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ଦେଶ ଭିତରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ଜାତୀୟ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ : ମସୁଦ୍ ପେଜେଶ୍କିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଏକତା, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଓ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ସରକାର ଦେଶରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ’ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଘାଲିବାଫ ଓ ଅଲିରେଜା ଜାକାନି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସହ ମିଶି ଦେଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ମତ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି; କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ଇରାନ ନିଜର ଅଧିକାର, ମୂଳନୀତି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା ବିପ୍ଳବୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ୧୪ ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତିରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ପାଖିଆ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ…

ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ; ପ୍ରେମିକଙ୍କ…

1 of 10,066