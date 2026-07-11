ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ! କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବେ ସାମିଲ, କିଏ ରହିବ ନିରପେକ୍ଷ
ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କେଉଁ ଦେଶ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଇରାନର ସାମରିକ ଏବଂ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସଙ୍କଟରେ ଫସିପାରନ୍ତି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ କେଉଁ ଦେଶ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବେ।
ନିରପେକ୍ଷ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ:
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାମରିକ ନିରପେକ୍ଷତାର ନୀତି ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଐତିହାସିକ ଭାବରେ, ଦେଶଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ସେହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୃଢ଼ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରେ।
ଏଥି ସହିତ ଭୁଟାନର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏବଂ ସୀମିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମରିକ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦେଶ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱ ବିବାଦଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ |
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ଏଡାଇ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଚିଲି ଆଜିର ଅନେକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଏକ କାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଫିଜି ଏବଂ ଟୁଭାଲୁର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସୀମିତ। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ଅପେକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ, ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁପାକ୍ଷିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରେ।
କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି:
ଯଦି ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ବାହାରିନ ସମେତ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ରହିଛି। ହେଲେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନର ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ:
ଇରାନ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଲେବାନନର ହିଜବୋଲ୍ଲା ଏବଂ ୟେମେନର ହାଉଥି ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ତେହେରାନ ସହିତ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ମତ କ’ଣ ହେବ:
ଭାରତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି। ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୌଣସି ଏକକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁବିଧ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ଏକ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ।