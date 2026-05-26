କେଉଁ ଦେଶ ଫ୍ରିଜ କରିଛି ଇରାନର ଟଙ୍କା! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଫସିଛି ଇରାନର ଏତେ ଟଙ୍କା?

କେଉଁ ଦେଶରେ ଇରାନର କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଜବତ ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିବା। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ, ଇରାନର ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ଇରାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଏଥିପାଇଁ, କାତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଜବତ ପାଣ୍ଠି କାତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, କାରଣ କାତାର ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, କତାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ଇରାନର ପାଣ୍ଠି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇନାହିଁ। ଇରାନ ଏବେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛି ।

କେଉଁ ଦେଶରେ ଇରାନର କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଇରାନର ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଟଙ୍କା ଅଛି। ଇରାନ ସିଓଲକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲା। ସେହିପରି, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ କାତାର ଦେଇ ଇରାନକୁ ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କାତାର ପାଖରେ ଅଛି।

ଏହା ସହିତ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନର ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ଇରାନର କିଛି ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ବ୍ରିଟେନରେ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ଅଛି।

କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇରାନର ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି।

୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ଓବାମା ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହା ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପରେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା।

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି କ’ଣ: ସିଏନଏନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଇରାନ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ।

ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେବାନନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନକୁ ଆର୍ଥିକ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଇରାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାର ୧୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣରୁ ୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ।

 

