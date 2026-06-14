“ଜୁନ୍ ୧୪ରେ ହେବ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ଡିଲ୍”, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲିବ ହର୍ମୁଜ୍
ଆଜି ହେବ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ଡିଲ୍, ସରିବ ଯୁଦ୍ଧ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଚୁକ୍ତି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସହିତ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଯିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବ ନାହିଁ।
ଇରାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ନକରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଇରାନ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବ ନାହିଁ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ, ବିକାଶ କିମ୍ବା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲାଯିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି:
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସତ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।
ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ନୀତିକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମାଲୋଚନା:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ସମୟରେ ଇରାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦେୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।