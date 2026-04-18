ଏଥର ବି ଫେଲ୍ ମାରିବ କି ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ୨ୟ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ
Iran-US Peace Talk: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସୋମବାର (୨୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ରବିବାର ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଅଲ ଜାଜିରାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, କାତାରର ଆମୀର ଶେଖ୍ ତାମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ୍ ଅଲ୍ ଥାନି ଏବଂ ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ତାୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ୍ ସରିଫଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ଇରାନ ଗସ୍ତ
ତୁର୍କୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଣ୍ଟାଲିଆ କୂଟନୀତି ଫୋରମ ସମୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୃଥକ ଭାବରେ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ତେହେରାନରେ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅସୀମ ମୁନିର ବୁଧବାର ଦିନ ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆବାସ ଆରାକଚି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କାରଣ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିନଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଲୋଚନା
ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ତାରିଖରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ୩୯ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶେଷରେ କୌଣସି ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲେବାନନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ ଆଉନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।