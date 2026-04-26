ଭାରତ ସମେତ ୭ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ
FAO ଅନୁସାରେ, ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସୋମାଲିଆ, ସୁଡାନ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, କେନିଆ ଓ ମିଶର ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ
ଅମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି। କେବେ ସରିବ, କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ସରକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ
ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଉଥିବାରୁ କେବଳ ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ସର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଫସଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ୩୦ ମିଲିଅନ (୩ କୋଟି) ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପକାଇବ।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୁଡ୍ କ୍ରାଇସିସର ଭୟ
ଜାତିସଂଘର ଫୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ (FAO) ମଧ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହିପରି ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମିଡ଼ିଲ ଇଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଙ୍କଟ ରହିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୁଡ୍ କ୍ରାଇସିସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। FAO ଅନୁସାରେ, ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସୋମାଲିଆ, ସୁଡାନ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, କେନିଆ ଓ ମିଶର ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଏହାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
GDP ଉପରେ ଚାପ, ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ
ଜାତିସଂଘ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ (UNDP) ଚିଫ୍ ଡି କ୍ରୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଜିଡ଼ିପିର ୦.୫% ରୁ ୦.୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦଶକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଠ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତ ୨୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇରାନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ତେଲ-ଗ୍ୟାସ ରୁଟ୍ ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନର୍ଜି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।