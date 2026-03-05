ଭାରତ ଠାରୁ କେତେ ଋଣ ନେଇଛି ଇରାନ? ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ବର୍ବାଦ ହୁଏ; କେତେ କ୍ଷତି ସହିବ ଭାରତ; ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନିଷ୍ଠ ଛାୟା କେବଳ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହାର ତାପ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ, ଇରାନ କେବଳ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ମୂଳଦୁଆ। ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଇରାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ତେବେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ, ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷତି ସହିବ ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅପୂରଣୀୟ ହେବ।
ଯଦି ଇରାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଭାରତର କ’ଣ କ୍ଷତି ହେବ: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦରେ ଭାରତ ଏହାର “ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା” ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଇରାନର ପତନ ଭାରତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବାଜିରେ ଲାଗିଛି।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଙ୍କଟ: ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର ୭୦% ରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଇରାନରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଇରାନର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ରୁଟରେ ପରିବହନ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $୧୦୦-୧୨୦ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନେଇଯିବ।
ଚାବାହାର ବନ୍ଦରରେ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି: ଇରାନରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ନିବେଶ ହେଉଛି ଚାବାହାର ବନ୍ଦର। ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଛି।
ଭାରତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଯଦି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
ଏହା କେବଳ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ନିବେଶକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ରୁଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡର (INSTC) ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯିବ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ୟୁରୋପ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ: ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ (କାଜାଖସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ) ଭାରତର ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଭୂମି ପ୍ରବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଇରାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଇରାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ହେଲେ ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ସଙ୍କଟ: ଇରାନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ୮୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ କେବଳ ଦେଶକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାପିଯିବ। କୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭାରତକୁ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିପଦ ଭାରତରେ ବେକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି: ଇରାନ ଭାରତୀୟ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ଚା, ଚିନି ଏବଂ ଔଷଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା। ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା-ରିଆଲ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ଧ୍ୱଂସ ପାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହିବେ।