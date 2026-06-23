ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ: ଭାରତର ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଲେଣି ଅଧିକ ଲୋକ!
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ୧୩ ଜଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ୨୪ ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତଥାପି ବହୁ ପରିମାଣର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋମବାର କତାରର ରାସ ଲାଫାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୫ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ୧୩ ଜଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ୨୪ ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲେବାନନରେ ୪ ହଜାର ଓ ଇରାନର ୩୬୦୦ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ମୋହମ୍ମଦ ପାକପୁର ଓ ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ଅଲି ଲାରିଜାନୀଙ୍କ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟା ହୋଇସାରିଛି।
ଭାରତର କେବେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ?
କତାରର ରାସ ଲାଫାନ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ୬ ଜଣ ନାଗରିକ ହର୍ମୁଜରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ନିଜେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଏଥିରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କତାରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୨୫ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ-ୟୁଏସଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କାହିଁକି ମରିଲେ?
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ଅଧିକ କୁଏତ ଓ ୟୁଏଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଇସ୍ରାଏଲୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବଙ୍କରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।
ସେହିପରି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଡିରୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର କେବଳ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ନିଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଖାଡିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଉଦିରେ ୨୭ ଲକ୍ଷ, ୟୁଏଇରେ ୪୩ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁଏତରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ, କତାରରେ ୮ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ରୁହନ୍ତି। କତାରର ଯେଉଁ ରାସ ଲାଫାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଭାରତୀୟ କାମ କରନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ହର୍ମୁଜରେ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଫସିଛି, ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ହର୍ମୁଜରେ ଫସିଥିବା ୫୫୦ ଜାହାଜରେ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ।