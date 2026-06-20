ଇରାନ୍‌ର ଅଭିଯୋଗ; ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଆମେରିକା

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଖବର ଆସିବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ଇରାନର ମିଳିତ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ଆଜି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଇରାନ୍‌।

ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଇରାନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକରିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଇରାନ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି; ଯଦି ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍‌କୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଖବର ଆସିବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଇରାନ୍‌।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଫିଟ ରହିବ ପୂରା ଦୁନିଆ; ଯୋଗମୟ ହେବ ବିଶ୍ୱ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା…

ଏବେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ଫଳରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭୀ ଶନିବାର ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଓ ତେହେରାନ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଫିଟ ରହିବ ପୂରା ଦୁନିଆ; ଯୋଗମୟ ହେବ ବିଶ୍ୱ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା…

ହାତରେ ମଶାଲ… ପାଟିରେ ଜୟ…

ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁୁଡ଼ି…

1 of 17,320