ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଇରାନର କଡା ଚେତାବନୀ, କହିଲା ଆମ ନିୟମ ନମାନିଲେ ଜାହାଜ ଉପରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ!
ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁସାରେ, ସେଠାକାର ସେନା କମାଣ୍ଡ 'ଖାତାମ ଅଲ୍-ଅନବିଆ' ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ କତାରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ହେବା ପରେ ହିଁ ଇରାନ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ତେହେରାନ: ଆମେରିକା ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (ସମୁଦ୍ରର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା) ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ତେଲ ଜାହାଜକୁ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମ ନମାନିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ, ଇରାନର ଏହି ଚେତାବନୀ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି।
ଇରାନ ସରକାରୀ ଟିଭିର ଖବର ଅନୁସାରେ, ସେଠାକାର ‘ଖାତାମ ଅଲ୍-ଅନବିଆ’ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ କତାରଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ହିଁ ଇରାନ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଇରାନ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଧମକ କାହିଁକି ଦେଲା, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିନଠାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା କହିଥିଲା ଯେ, “ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତାରେ ଯେପରି ବିନା ବାଧାରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନେତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।”
ଆମେରିକାର ଏହି କଥା ବୋଧହୁଏ ଇରାନକୁ ରାଗାଇ ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି।
ଇରାନ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, “ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାହାଜ ଇରାନର ନିୟମ ମାନିବ ନାହିଁ, ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ଅଲଗା ଯିବ କିମ୍ବା ନୌଚାଳନା ନିୟମକୁ ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଇରାନ ସେନା ତୁରନ୍ତ ତାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ।”
ଇରାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ସେନା ଏହି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ଫିସ୍ରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇରାନ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ଯେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତାହା ସେ ସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା (ଶୁଳ୍କ) ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ। ଇରାନର ଏହି ନୂଆ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ନିୟମ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିୟମକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଇରାନ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଓମାନ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ମିଶି ଓମାନ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କେତେକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଏସବୁ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତାରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ‘ଲଏଡ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ’ ଅନୁସାରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୮ଟି ଜାହାଜ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତା’ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ (୧୩୮ଟି ଜାହାଜ) ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଇରାନ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ‘ଲଏଡ୍ସ’ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରିଚାର୍ଡ ମିଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୫ ଏବଂ ୨୭ ରେ ଇରାନ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଟିକେ ଧୀମା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ଟି ଜାହାଜ ଯାଉଥିଲା। ମିଡ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଜାହାଜ ଚଲାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇରାନର କଥା ମାନିବେ ନା ଓମାନର ସେହି ବିପଜ୍ଜନକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଆମେରିକା ସେନା ଜଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଏବେ ଜମା ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ।