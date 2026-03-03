ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିଲେ ନାହିଁ; ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଚୁପ ରହିଲେ, କାହିଁକି ଖେଳ ଆଗରୁ ଏପରି ବିରୋଧ କଲେ ଇରାନ ମହିଳା ଖେଳାଳି?
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବର୍ଜନ କଲେ ଇରାନ ଖେଳାଳି!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇରାନ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି AFC ଏସିଆନ୍ କପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବର୍ଜନ କରିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଘୋର ଅପମାନ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି।
ଏସୀୟ କପ୍ର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇରାନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ AFC ଏସିଆନ୍ କପ୍ 2026 ସମୟରେ ଇରାନୀ ମହିଳା ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ଇରାନୀ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଇରାନକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଇରାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ଇରାନୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ମହିଳା ଅଧିକାରକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଇରାନୀ ମହିଳା ଦଳ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇରାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନେକ ଇରାନୀ ମହିଳା 1979 ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବର ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରୀ ପତାକାରେ ସିଂହ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା ପତାକା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଥିଲା।
ଇରାନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମର୍ଜିଏ ଜାଫାରି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାରୁ ସେ ପୁରା ଘଟଣା ସମୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।