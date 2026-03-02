ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଖାମେନିଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର! ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

US-Israel Iran War Live: ଖାମେନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନସୁରେହ ଖୋଜାସ୍ତେହଙ୍କ ମୃତ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନସୁରେହ ଖୋଜାସ୍ତେହ ବାଘେରଜାଦେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବରକୁ ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ତାସନିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ମନସୁରେହ (୭୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା) କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ତେହେରାନର ଖାମେନିଙ୍କ ଆବାସିକ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ‘ସହିଦ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Zaheer Khan: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂରେ…

EPFO ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ଖାମେନିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ: ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ଶନିବାର (୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬) ଦିନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଖାମେନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନ ସମେତ ଅନେକ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ‘ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଶାସନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଖାମେନି (୮୬ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ) ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଖାମେନିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ମନସୁରେହ ଖୋଜାସ୍ତେହ ବାଘେରଜାଦେହ ଇରାନର ମାଶାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ IRIB (ଇରାନୀ ପ୍ରସାରଣ)ର ପୂର୍ବତନ ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହାସନ ଖୋଜାସ୍ତେହ ବାଘେରଜାଦେହଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ।

ସେ ୧୯୬୪ମସିହାରେ ଖାମେନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଛଅଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସୋମବାର(୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା।

ଇରାନରେ୪୦ ଦିନିଆ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୋକ ଘୋଷଣା: ଏହି ଘଟଣା ଇରାନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସରକାର ୪୦ ଦିନିଆ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଖାମେନିଙ୍କୁ “ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

Zaheer Khan: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂରେ…

EPFO ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ! ସାଉଦି…

T20 World Cup 2026 ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ…

1 of 14,943