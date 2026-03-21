ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ… ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
"ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ।"
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସକିଆନ ଶନିବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧, ୨୦୨୬) ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି କଲ୍ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ – ବିଶେଷକରି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ।
କ’ଣ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସକିଆନ:
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରାଧର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେସକିଆନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ – କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ, ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଆଧାର ବିନା ଚାଲୁଥିବା ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆମେରିକା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସାମରିକ ଘାଟିରୁ ମିନାବରେ ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୧୬୮ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ:
ପେଜେସକିଆନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏହାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ କିମ୍ବା ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ସେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଦେଶମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୁକ୍ତ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ସମୟରେ, BRICSର ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସଭାପତିତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପେଜେସକିଆନ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ପେଜେସକିଆନଙ୍କୁ ମୋଦି କ’ଣ କହିଲେ:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୃଷି ରପ୍ତାନି ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ସେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପଥ ବାଛିବା କାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନାହିଁ; ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।