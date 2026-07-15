୨୦ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ .. ହର୍ମୁଜ ପାର କରିପାରିବେନି ଇରାନୀ ଜାହାଜ, ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କଲା ଆମେରିକା

ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ ଜଳସନ୍ଧିରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ପହରା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଏବେ ହର୍ମୁଜ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ୨୦ଟି ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

US Iran War : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟାନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ ଜଳସନ୍ଧିରେ ଇରାନର ରାସ୍ତା ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ବୁଧବାର (୧୫ ଜୁଲାଇ) କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ନୌସୈନିକମାନେ ହର୍ମୁଜରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନାକେବନ୍ଦୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏବେ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରେ।

ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛି, ‘ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରୁ ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା-ଆସିବା କରୁଥିବା ଜାହାଜ ବିରୋଧରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ନାକେବନ୍ଦୀ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସାମରିକ ବିମାନ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।’

ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ରାସ୍ତା ଅଟକାଇଥିଲା

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚିଆ ସିଡ୍ସ କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ?…

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ…

ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନାକେବନ୍ଦୀ ଲଗାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁନରେ ସିଜଫାୟାର ଚୁକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହର୍ମୁଜରେ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢିପାରିଲା ନାହିଁ।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ନାକେବନ୍ଦୀ ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ (ଶୁଳ୍କ) ଲଗାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ।

ହର୍ମୁଜ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କଞ୍ଚା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଚିଆ ସିଡ୍ସ କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ?…

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ…

ଗମ୍ଭୀର-ଅଗରକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ…

ରଥାଯାତ୍ରା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ…

1 of 30,529