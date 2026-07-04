ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପାଇଁ ତେହେରାନରେ ଶୋକ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

By Manoranjan Sial

ତେହେରାନ: ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ତେହେରାନରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ଗାଲିବାଫ ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ନେତା ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ସୋମବାର ତେହେରାନରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତେହେରାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋସାଲ୍ଲାରେ ରଖାଯିବ। ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ମଶାଦରେ କବର ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପାଇଁ ତେହେରାନରେ ଶୋକ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତେହେରାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହମ୍ମଦ ସାଦେଘ ମୋଟାମେଡିଆନ କହିଛନ୍ତି; ସହିଦ ନେତାଙ୍କ ବିଦାୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମାରୋହ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

ଶବଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାଗଦାଦ ବନ୍ଦ ରହିବ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ୩…

ଖାଲି ପେଟରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଆସନ; ଗ୍ୟାସ,…

ବାଗଦାଦ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଟୱାନ୍ ଅଲ୍-ଆତୱାନି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି; ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବ ନେତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବାଗଦାଦ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାବିତ୍ରା ମାର୍ଗେରିଟା ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ସୟଦ ଆତା ହାସନେନ।

ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ କହିଛି; ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇରାନର ସହିଦ ନେତା ମହାମହିମ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ସୟଦ ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତାବାସ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋରେ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ପିଡିପି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମେହବୁବା ମୁଫତି, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ ଓ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି।

ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟୀ ଉତ୍ସବରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇରାନର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ବିଦେଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ତେହେରାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋସାଲ୍ଲାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଉପସ୍ଥିତ ଇରାନୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ, ସଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ଘୋଲାମ-ହୋସେନ ମୋହସେନି ଏଜେଇ ଓ ଏକ୍ସପେଡିଏନ୍ସି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆୟତୋଲ୍ଲା ସାଦେକ ଆମୋଲି ଲାରିଜାନି ସାମିଲ ଥିଲେ।

ବିଦେଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ପିପୁଲ୍ସ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରବାଙ୍ଗୁଲି ବର୍ଡିମୁହାମେଦୋଭ; ଇରାକୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜାର ଆମେଦି; ଆର୍ମେନିଆନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକୋଲ ପାଶିନୟାନ; ତାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମୋମାଲି ରହମୋନ; ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିର; କୁର୍ଦିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଚିରଭାନ ବର୍ଜାନି ସାମିଲ ଥିଲେ।

ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟୀ ସମାରୋହରେ ଇରାକ, ଆଜରବୈଜାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ବେଲାରୁସ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ସଂସଦ ବକ୍ତାମାନେ; ନିକାରାଗୁଆ, କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ବୁର୍କିନା ଫାସୋର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ; ଇଜିପ୍ଟର ସିନେଟର ବାଚସ୍ପତି; ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଇସଲାମିକ ଜିହାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାସଚିବ; ଓମାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ମହାସଚିବ ନୁରଲାନ ୟେର୍ମେକବାୟେଭ; ଡି-୮ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ମହାସଚିବ; ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ଉପସଚିବ; ତୁର୍କୀର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଭଡେଟ୍ ୟିଲମାଜ୍; ସାଉଦି ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଲିଦ୍ ଅଲ୍-ଖୁରାଇଜି; ରୁଷ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପ-ସଚିବ ଦିମିତ୍ରୀ ମେଦଭେଦେବ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ।

ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ୟୁରୋପିୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରେସ୍ ଟିଭି ଅନୁଯାୟୀ, ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମାରୋହ ଇରାନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି; ବହୁ-ଦିନିଆ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ନିୟୁତ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସମାରୋହ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।

ତେହେରାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋସାଲ୍ଲାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦର୍ଶନ

ସୋମବାର ତେହେରାନରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତେହେରାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋସାଲ୍ଲାରେ ରଖାଯିବ। ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ମଶାଦରେ କବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱମରେ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତା’ପରେ ବାଗଦାଦ, କାରବାଲା ଓ ନଜଫରେ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଶନିବାର ସକାଳ ୬ଟାରେ ମୋସାଲ୍ଲାର ଦ୍ୱାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ଯଦିଓ ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି; ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ୩…

ଖାଲି ପେଟରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଆସନ; ଗ୍ୟାସ,…

ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍‌ରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ?…

ଗ୍ୱାଦରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ; ୩୦ ପାକିସ୍ତାନୀ…

1 of 9,905