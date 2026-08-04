ଇରାନରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲୋକେ? ନୂଆ ସର୍ଭେରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ
ଇରାନରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲୋକେ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଇରାନକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ରୋଚକ ସର୍ଭେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣାର ସାମ୍ନା କରିଆସୁଛି। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ଲୋକମାନେ ହାରାହାରି ପ୍ରତିଦିନ ୪ ଘଣ୍ଟା ୩ ମିନିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୈଶ୍ୱିକ ହାରାହାରି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ଏହି ସର୍ଭେ Aaj Tak ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୋଲିଂ ଏଜେନ୍ସି (ISPA) ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ସୂଚନା ଏବଂ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଇରାନର ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରର ପାଟର୍ନ କ’ଣ: ଏହି ସର୍ଭେରେ ଇରାନର ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ୨୨.୬% ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ୧୯% ଲୋକ ଦୈନିକ ୧ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ୨୪.୭% ଲୋକ ୩ ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୩୨.୪% ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ୫ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସର୍ଭେ ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ଚଲାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍: ଇରାନରେ ମୋଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ହାରାହାରି ସାଢ଼େ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି ସମୟ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ରହିଛି।
ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଇରାନର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ କଠୋର ଉତ୍ତେଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଇରାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ସେଠାକାର ସଞ୍ଚାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହିସବୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନର ଲୋକମାନେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି।