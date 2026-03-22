କଣ ସଡ଼କ ପଥ ପରି ଜଳ ପଥରେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଟୋଲ୍ ଫି, ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହର୍ମୁଜରେ କିଏ ଲଗାଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ

By Jyotirmayee Das

Strait Of Hormuz Toll: ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଇରାନ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ସ୍ଥଳପଥ ପରି ଜଳପଥରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ସମୁଦ୍ରରେ ଟୋଲ୍ ଆଇନ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଦେଶ କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳଭାଗ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଗମ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହରମୁଜରେ ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଜାହାଜରୁ ସୁରକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଜାହାଜ ପାଇଁ ୨ ନିୟୁତ ଡଲାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଲଏଡ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷିତ କରିଡର ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରୁ ୨ ନିୟୁତ ଡଲାର୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇରାନ ଏହି ଶୁଳ୍କ କାହିଁକି ନେଉଛି?

ଇରାନ ଯୁକ୍ତି ଦିଏ ଯେ ଏହା ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପଦ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେଣୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଇନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଏହି ଶୁଳ୍କକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ କ’ଣ କୁହେ? 

ଜାତିସଂଘର ସମୁଦ୍ର ଆଇନ ସମ୍ମେଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଦେଶର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ଉପରେ ଟିକସ କିମ୍ବା ଟୋଲ୍ ଲଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ ଟୋଲ୍ ଦିଅନ୍ତି? 

ଯଦିଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମୁଦ୍ର ପଥଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି, ତଥାପି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କେନାଲ ଭଳି ମାନବ ନିର୍ମିତ ଜଳପଥରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦର ଶୁଳ୍କ, ପାଇଲଟେଜ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ହାଲୁକା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୁଳ୍କ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ? 

ଜାହାଜର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଟୋଲ୍ ପରି ନୁହେଁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଟୋଲ୍ ଜାହାଜର ମୋଟ ଟନେଜ୍, ଜାହାଜର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଜାହାଜଟି ମାଲ ପରିବହନ କରୁଛି କି ଖାଲି ଚାଲିଛି ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଫି ପାଇବେ।

 

You might also like More from author
More Stories

1 of 26,643