ଖାମେନିଙ୍କ ପରେ ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ, ବେଳକୁ ବେଳ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି

ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇଦେଲା ତେହେରାନ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତେହେରାନ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି।

ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇରାନ ବରିଷ୍ଠ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ରେଜା ଆରାଫିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁପ୍ରିମ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ନେତୃତ୍ୱ ପରିଷଦର ଜଣେ ଆଇନବିଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ନେତା ଚୟନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିଷଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆଲିରେଜା ଆରାଫି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରୁଷିଆ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ହେଲେ ସ୍ଥିତି ବେଳକୁ ବେଳ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡୁଛି।

