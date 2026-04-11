Wheelchair ରୁ ଶାସନ କରିବେ କି ଇରାନର ନୂଆ ନେତା?
ଆକ୍ରମଣରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ!
ତେହେରାନ/ଦୁବାଇ: ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା (Supreme Leader) ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇଙ୍କୁ (Mojtaba Khamenei) ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରଏଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଜତାବା ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ (Disfigured) ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ଆକ୍ରମଣରେ ପରିବାରକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ମୋଜତାବା: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେହି ସମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଜତାବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଶଳା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଜତାବା ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।
ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଅଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦେଶ ଚଳାଇବାକୁ କେତେ ସକ୍ଷମ, ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ‘ଅଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ’ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନଜର: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ, ଏହି ଖବର ସେତିକି ବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋଜତାବାଙ୍କୁ “ଜାନବାଜ୍” (Janbaz) ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ମୋଜତାବା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ‘ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍’ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।