ରାଜଧାନୀ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିଦା ହେବେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ

ରାଜଧାନୀ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

By Jyotirmayee Das

Iran Crisis: ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ତାହା ଏବେ ହେଉଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ଯେ ସରକାର ତେହେରାନର ୧ କୋଟି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଣି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ।

ମରୁଡ଼ି ଆଁରେ ରାଜଧାନୀ: ଇରାନ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଶରତ ଋତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତେହେରାନରେ ପାଣି ପାଇଁ ଏପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଯାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନହୁଏ, ତେବେ ସହରରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ।

ନଦୀବନ୍ଧ ଖାଲି: ତେହେରାନ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ୟାମଗୁଡ଼ିକରେ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଣି ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାପ ଏବଂ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ।

ଜନସଂଖ୍ୟା ଚାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ: ତେହେରାନରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପରିମାଣର ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଜଳ ଚାହିଦା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗାଣଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସହରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କେବେବି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପରେ ଅଛି, ଏବଂ ପାଗ ସୁଧାର ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସ୍ଥିର ଜଳ ଯୋଗାଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ନହୁଏ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

