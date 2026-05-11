ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନର ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ: “ଆମେ ନଇଁବୁ ନାହିଁ
ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେହେରାନ "ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି" ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ନୀତି ଜାରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଜବାବକୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ..." (ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ବା ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି)।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ “ସମ୍ମାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା” ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚାପରେ ପଡ଼ି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ।
ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ISNA ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେଶକିଆନ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ‘ଫରାଜ’ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ପାଖରେ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ଅଛି— ସମ୍ମାନଜନକ ଆଲୋଚନା, “ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କି ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ” ଭଳି ସ୍ଥିତି, କିମ୍ବା ଏକ ଖୋଲା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି କୂଟନୀତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୂଟନୀତି ଯାହା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବ।
ପେଜେଶକିଆନ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ଆମ ସେନା ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ତାହା କୂଟନୀତି ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟରେ ପରିଣତ ହେଉ।”
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବଘାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ତାହା କେବଳ ଇରାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ – ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ହଟାଯାଉ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଟ୍ତରାଜ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ଇରାନର ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ।”
ବଘାଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବେ ବି ତାର “ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରେସର” (ସର୍ବାଧିକ ଚାପ) ନୀତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଏହି ଜବାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ “ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ଆସିନି” ଏବଂ ଏହା “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ”। ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ତଥା ହର୍ମୁଜ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।