ଏହି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଶାସନକୁ ଉଖାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଆସିଛି”: ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଇରାନ
ତେହେରାନ/ଜେରୁଜେଲମ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ର ସଦ୍ୟତମ ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ନେତାଙ୍କ ବଦଳରେ ‘ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ’ (IRGC) ବା ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର।
କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା: ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନରେ ଏକ ‘ସଫଳ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ’ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଶ୍ଳେଷଣ କହୁଛି ଯେ, ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ନୂଆ ମୁହଁମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲର ଚେତାବନୀ ଓ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ‘ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଶାସନ’ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ନାଗରିକମାନେ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହି ଶାସନକୁ ଓଖାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ବିଫଳତା, ଯାହାର ପରିଣାମ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ: ଇରାନରେ ଆଇଆରଜିସି (IRGC) ର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ-ହିଜବୁଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ହୋର୍ମୁଜ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ: ଏହି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଇରାନର ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଇରାନ ଏବେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଶାସନ କବଳରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ବାହିନୀର ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଯିବା ଫଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏବେ ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।