ଇରାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଋଷକୁ ଦେଖି ଡରିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ! ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା; ଇରାନ କହିଲା…
ରୁଷ ଇରାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଚାଲୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ଦିନ ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତେହେରାନ ଆମେରିକାର ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୁଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବା ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତେହେରାନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଓମାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ସୋମବାର ରୁଷର ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ରୁଷ ଇରାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା: ରୁଷୀୟ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି TASS ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ସାହସିକ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଇରାନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଇରାନ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ପରିଚିତ ଦୁଇଜଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ନିକଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଖୋଜାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତେହେରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ସମାପ୍ତ କରିବ, ଯାହା ବଦଳରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅବରୋଧ ଉଠାଇବ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ।