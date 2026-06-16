ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି ଜବାବ – ‘ଫ୍ରି ହେବନି ହୋର୍ମୁଜ, ଫିସ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ…’
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହୋର୍ମୁଜ୍କୁ 'ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି' କରିବା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେହେରାନର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ହୋର୍ମୁଜ ଉପରେ ଟୋଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୁଳ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ।
US-Iran News : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ୍କୁ ‘ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି’ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଆସିଛି। ତେହେରାନର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ହୋର୍ମୁଜ ଉପରେ ଟୋଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଳ୍କ (ଫିସ୍) ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବା ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଫିସ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଇରାନ କେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ ନିଆଯାଉନଥିଲା।
ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଟୋଲ ଆଦାୟର ନାମ ବଦଳାଇ ‘ସୁବିଧା ଶୁଳ୍କ’ କରାଯାଇଛି। NYT (ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ କହିଛି ଯେ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବା ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ ସେ ‘ଟୋଲ’ ନୁହେଁ ବରଂ ‘ସେବା’ ପାଇଁ ଫିସ ଆଦାୟ କରିବ।
ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଟୋଲ ଫ୍ରି ରହିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ‘ଦ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏହି ରଣନୀତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ଖୋଲା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଖବରକାଗଜ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହୋର୍ମୁଜ ‘ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି’ ରହିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଫିସ୍ ନେବାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ନୂଆ ବୟାନ କାରଣରୁ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଟୋଲ ଫ୍ରି ହେବା ଉପରେ ଏବେ ବି ସସପେନ୍ସ ବଜାୟ ରହିଛି। ଯଦି ଇରାନ ଏଠାରେ ଫିସ ଆଦାୟ କରେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ (ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଇ) ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ବିପଜ୍ଜନକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।