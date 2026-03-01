ଖାମେନିଙ୍କ ସହ ଚାରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମୃତ, ଇରାନ ୪୦ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଶୋକ; ଏବେ ଇରାନ ଉପରେ ଚାଲିବ କାହାର ରାଜ?
ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପ୍ରେସ୍ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇରାନରେ କିଏ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦାବି ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ୪୦ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ନୃଶଂସ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଖାମେନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଇରାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ମହାନ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁମାନେ ଖାମେନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ତପିପାସୁ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆମର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମରୁ ଖସି ପାରିଲେ ନାହିଁ।”