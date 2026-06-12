ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହେବ ଚୁକ୍ତି, କ’ଣ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ
ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ଇରାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ହେଲେ, ଇରାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିଏ କରିବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସାଉଦି ଆରବ, ଇସ୍ରାଏଲ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, ତୁର୍କୀ, ବାହାରିନ, କୁଏତ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ।
ବିବାଦ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା:
୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା; ପ୍ରାୟ ୪୦ ଦିନ ପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନ କରେ, ତେବେ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯେ ଇରାନକୁ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯେ ଇରାନ ତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବ।
ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯେ ଇରାନ ହିଜବୋଲ୍ଲା, ହାଉଥି ଏବଂ ହମାସ ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି:
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ଇରାନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହା ବିଦେଶରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ଜୋର ଦେଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁ।
ଇରାନ ବଜାୟ ରଖିଛି ଯେ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ବେସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ।
ଏବେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ’ଣ:
ଏବେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷର ଦାବି କେତେ ପରିମାଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ଇରାନ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରକୃତରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ।
ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର:
ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୫ ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଗାମୀ ଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।