ବିଶ୍ବ ଆତଙ୍କିତ: ଏକାଠି ହେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଦେଶ! ତିଆରି କରିବେ ନିଜସ୍ବ ଆର୍ମୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରିହିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ…
ଇସ୍ରାଏଲ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଦେଶ! ତିଆରି କରିବେ ନିଜସ୍ବ ଆର୍ମୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରିହିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏକତାର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଅନେକ ଇସଲାମିକ ଦେଶ ଏହି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସମ୍ମିଳନୀରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ମିଶର ମଧ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ନେଇଥିଲା। ମିଶର କହିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ମିଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ମିଶର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପରେ ମିଶର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟୋ ଭଳି ମେଣ୍ଟ
ମିଶର ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନାଟୋ (ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ) ଭଳି ଏକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ମିଶର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇପାରିବ। ମିଶର କତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ନାଟୋ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ କି?
ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ମିଶରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି
ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ମଧ୍ୟ ମିଶରର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ମତଭେଦ ରହିଛି। ସିଆ-ସୁନ୍ନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ କିଛି ଆରବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି।
ଏବେ କ’ଣ ନାଟୋ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ?
ତୁର୍କୀ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମେଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବ ନିଜକୁ ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଆରବ ଦେଶର ଆମେରିକା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ସାଧାରଣ ରଣନୀତି ଅନୁସରଣ ନ କରନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟୋ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।