ଟ୍ରେନରେ କେଉଁ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା; ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା

ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସମୟ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷକରି, ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଏବଂ ସିଟ୍ ବୁକିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

୧୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରେଳବାଇ ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସଂରକ୍ଷଣ ଫର୍ମରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ।

୫ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ।

୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି:
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା।
ଟିକେଟ୍ କିଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନାମ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପିଲାଟି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଟିଟିଇଙ୍କୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।

୫ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ:
ଯଦି ଆପଣ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଆପଣ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା: ଭଡ଼ା ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାର୍ଜ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ସରଚାର୍ଜ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ।

୧୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ:
ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ମିଳିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଟିକେଟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ।

