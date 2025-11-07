ରେଳଯାତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ବଦଳିଲା ବଡ଼ ନିୟମ, ଏଣିକି ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସକାଳ୮ଟାରୁ ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏହା ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ସକାଳର ଏହି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, IRCTC ଏହି ସମୟ ସ୍ଲଟ୍ ଆଧାର-ଯାଞ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ କରିଛି।
ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ୧୦ଟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା। ୧ ଜୁଲାଇରୁ, ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ୧୫ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ଠାରୁ, ଅନଲାଇନ୍, ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା PRS କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ OTP-ଆଧାରିତ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ଯୋଡାଯାଇଛି।
ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କିପରି କରିବେ:
ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମେ http://www.irctc.co.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁଜର ଭେରିଫିକେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Verify Details ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ OTP ଆସିବ, ଏହାକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ।
ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ: ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। PRS କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ, ସକାଳେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଫଳ କାରବାରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ।