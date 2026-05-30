(Video)ଟ୍ରେନ୍ ଶୌଚାଳୟରେ ବାସନ ସଫା କରୁଛି IRCTC ଷ୍ଟାଫ୍, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍!

ଟ୍ରେନ୍ ଟଏଲେଟ୍‌ରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ରେଳବାଇ ଏବଂ ଆଇଆରସିଟିସି ସମୟ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଏବଂ ସଫା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ପୁଣି ଥରେ ରେଳବାଇର କ୍ୟାଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ଆଇଆରସିଟିସି କର୍ମଚାରୀ ଟ୍ରେନର ଶୌଚାଳୟରେ ବାସନ ମାଜିବା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରେଳବାଇର ପରିମଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ଦୁରନ୍ତୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଘଟିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଟ୍ଵିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର…

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ଡାଉନ୍…

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି IRCTCକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି।

ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଅଛି: ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେନ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାସନକୁସନ ସଫା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ବାସନକୁସନ ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ଶୌଚାଳୟ ସିଟ୍ ଉପରେ ଏକ ବାସନ ଭର୍ତ୍ତି ଟୋକେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟରେ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତା’ପରେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, “ସୁରେଶ।”

ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ସେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ପରିଚାରିକା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହା ଦେଖିଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନର ଶୌଚାଳୟରେ ବାସନ ଧୋଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରେଳବାଇର କ୍ୟାଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ଶୀଘ୍ର ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରେ କିନ୍ତୁ ପରିମଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

 

You might also like More from author
More Stories

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଟ୍ଵିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର…

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ଡାଉନ୍…

ନଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଏତେ ସଫା ପାଣି ଆସେ କେଉଁଠୁ?…

ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି?…

1 of 28,452