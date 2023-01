ରେଳବାଇର ଦମଦାର ଅଫର, ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଳିବ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଯଦି ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ କିଛି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ ପହଲଗାମ, ଗୁଲମର୍ଗ ଏବଂ ସୋନମର୍ଗ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଇଆରସିଟିସି ଟୁଇଟ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହିତ ମାଗଣା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ସବିଶେଷ ଜାଣନ୍ତୁ ।

ପ୍ୟାକେଜ୍ କେତେ ଦିନ ହେବ – ୫ ରାତି / ୬ ଦିନ

ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ – ଗୁଲମର୍ଗ – ପହଲଗାମ – ଶ୍ରୀନଗର – ସୋନମର୍ଗ

ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ତାରିଖ – ୯ ଏପ୍ରିଲ, ୧୬ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯ ଏପ୍ରିଲ, ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ

ପ୍ୟାକେଜ୍ ମୂଲ୍ୟ – ୪୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା

ଭ୍ରମଣ ମୋଡ୍: ଉଡ଼ାଣ

ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୫୯,୮୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ୪୩,୩୦୦ ଟଙ୍କା, ତିନି ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୪୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।

Whether you want to witness breathtaking beauty of Gulmarg or explore the valley of Pahalgam, Do it all without any hussel with #irctc's KASHMIR HEAVEN ON EARTH package. Know more https://t.co/s2Y2JoV8Sa@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #bharatparv23 #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 20, 2023