IRCTC: ରେଳଯାତ୍ରୀ 45 ପଇସାରେ ପାଇପାରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ! ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ବେଳେ ଏହି ଅପ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ…
ମାତ୍ର 45 ପଇସାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ପାଇପାରିବେ ରେଳଯାତ୍ରୀ । ବାସ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ବେଳେ ଏହି ଅପ୍ସନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବୁକ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ବୁକ କରିବା ସମୟରେ ଅଲେକ ଲୋକ ଏକ ଜରୁରୀ ଅପ୍ସନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ଅପ୍ସନ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ବଡ଼ କାମରେ ଆସିଥାଏ । ଆମେ କହୁଛୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଟିକେଟ ବୁକ କରିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର କିଛି ପଇସାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ।
ଏହି ଅପ୍ସନ ମାତ୍ର 45 ପଇସାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭର କରେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଅପ୍ସନକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ଏହି ବୀମା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
IRCTC ସୁଲଭ ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା କଭର ପ୍ରଦାନ କରେ
ଯଦି ଆପଣ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ଅପ୍ସନ ଦେଖାଯାଏ – ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ (Travel Insurance)। । ଏହି ବୀମାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 45 ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ବୀମା ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳାଙ୍ଗତା କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏହି ଅପ୍ସନକୁ ଅନକ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ କଭର। ଅନେକ ସମୟରେ, ଏହି ବୀମା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଅପ୍ସନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
ବୀମା ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
1- IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ
2- ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ
3- “Travel Insurance” ବାକ୍ସରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ
4- ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଏବଂ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ବୀମା ପଲିସି ବିବରଣୀ ପାଇବେ
5- ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲେମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ
ଏହି ବୀମା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
ଏହି ବୀମା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ଏହି ପଲିସି କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଆଘାତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୀମା ପଲିସି ଏତେ ସୁଲଭ ହାରରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।