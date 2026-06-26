ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋସ୍ ଉଡାଇଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏମିତି ମାଡ଼ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେନି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ
ଭାରତକୁ ୧୮୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋଟ ୧୮୨ ରନ କରିଛି। ଏକ ଯୁବ ଦଳକୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି; ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଏକ ଝଟକା ଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ସେ କେବେହେଲେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳର ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୬୮ ରନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଶେଷ ୧୦ ରେ ୧୧୫ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇରିଶ ଦଳ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଥ ଡେଲାନି ୫୨ ରନ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋର୍କାନ ଟକର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଇନିଂସର ୧୭ତମ ଓଭରରେ ମୋଟ ୨୭ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ସିରିଜରେ ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୧୮୩ ରନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଭାରତକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ; ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୩୦ ରନରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କାଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍କୋର ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୫୧ ରନ ହୋଇଥିଲା।
୫୧ ରେ ୪, ତଥାପି କରିଦେଲେ ୧୮୨ ରନ୍:
୫୧ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ତା’ପରେ ଲୋର୍କାନ ଟକର ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଥ ଡେଲାନି ଦଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୬୪ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।
ଟକର ୩୬ ବଲରୁ ୫୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ, ଡେଲାନି ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ କରିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିନୋଟି ଛକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭରରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ହେଲେ, ଖେଳାଳିମାନେ ଏପରି ମନୋବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୭ ଓଭରରେ ସେମାନେ ୯୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଶେଷ ୩ ଓଭରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।