କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇଛି… ସେଥିପାଇଁ ଭୁକୁଛି…. ଶାହିଦ୍ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍
ବିମାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଆଫ୍ରିଦି ଓ ଇରଫାନ୍ । ପ୍ରଥମେ ଆଫ୍ରିଦି ଚିଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇରଫାନ ପଠାନ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି।
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ବିମାନରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଇରଫାନଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଫ୍ରିଦି ଏକାଥରକେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ବିମାନରେ ସଂଘର୍ଷ
ଇରଫାନ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଆଲୋଚନାରେ, ପଠାନ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କରାଚୀରୁ ଲାହୋର ଯିବା ପାଇଁ ସମାନ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏକାଠି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିଦି ଇରଫାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚୁଟି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଜାରେ ତାଙ୍କୁ ‘ପିଲା’ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଇରଫାନଙ୍କୁ ଏହା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସି ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ କେବେଠାରୁ ମୋର ବାପା ହୋଇଗଲ?” ଏହା ଶୁଣି ଆଫ୍ରିଦି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଇରଫାନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ “ଆଫ୍ରିଦି କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁକୁଛନ୍ତି…”
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବିମାନରେ ଇରଫାନ ମଜା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅବଦୁଲ ରଜାକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ କି ପ୍ରକାରର ମାଂସ ମିଳେ ।
ରଜାକ ଇରଫାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଏହା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ? ଏହା ପରେ ଇରଫାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ବିଷୟରେ କହିଲେ ରଜାକ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପଠାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ନେଇ ମଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଇରଫାନ ପଚାରିଲେ “ଏଠାରେ କୁକୁର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କି?”
ଇରଫାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଫ୍ରିଦି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଠାନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, “ଆଫ୍ରିଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଭୁକୁଛନ୍ତି।”
ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ
ଇରଫାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆଫ୍ରିଦି ଆଉ ପାଟି ଫିଟାଇ ନଥିଲେ ଇରଫାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିନଥିଲେ । ଇରଫାନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ସେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ।”