ଭାରତ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲା ଇରାନ୍, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଆସିବାକୁ ସିଧାସଳକ କରିଦେଲା ମନା..

ହର୍ମୁଜ୍ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ରୋକିଲା IRGC, ତୁରନ୍ତ ଫେରିବାକୁ ଦେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

By Jyotirmayee Das

Hormuz Crisis: ଗତକାଲି ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପ୍ସ (IRGC) ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ବନ୍ଦରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏକ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏବଂ ଇରାନୀ ନୌସେନାର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଇରାନୀ (IRGC) ଅଧିକାରୀ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ, “ତୁରନ୍ତ ଫେରିଯାଅ।”

ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାଶୟ।” IRGC ନୌସେନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତା’ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ହଁ, ମହାଶୟ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତା’ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଜାହାଜଟି ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଏହି ଜାହାଜର କ୍ରୁ ଇରାନୀ ନୌସେନା ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଡିଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନୀ ବନ୍ଧୁକ ବୋଟ୍ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ପତାକା ଜାହାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଇରାକୀ ତୈଳ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।

ଭାରତ ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି, ଭାରତ ସରକାର ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଶର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶନିବାର ଦିନ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ପତାକା ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ସମୟରେ, ଇରାନ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବ।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ

ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ IRGC ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲେବାନନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏହି ପଥ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆରାକଚିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା । କିନ୍ତୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅବରୋଧର ପ୍ରତିବାଦରେ IRGC ପୁଣି ଥରେ ଏହି ରଣନୈତିକ ଜଳପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।

