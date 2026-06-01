୫ଜି ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି କି ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବଞ୍ଚାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ
5G Network: ଆଜିକାଲି ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ୫ଜି ନେଟୱର୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ୫ଜି ଅନ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କଥାରେ ବେଶ୍ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। କାରଣ ୫ଜି ର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫୋନ୍ର ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ନେଟୱର୍କ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
୪ଜି ତୁଳନାରେ ୫ଜିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବ୍ୟାଟେରୀ?
୫ଜି ନେଟୱର୍କକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଫୋନ୍ର ହାର୍ଡୱେରକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ୫ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଚିପସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାୱାର-ଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଫୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ, ତଥାପି ଲଗାତାର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।
ଦୁର୍ବଳ ୫ଜି କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ
ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ସରିବା ପଛରେ କେବଳ ୫ଜି ର ସ୍ପିଡ୍ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱର୍କ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୫ଜି ନେଟୱର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ୫ଜି ଏବଂ ୪ଜି ନେଟୱର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ ହେଉଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ସିଗନାଲ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ଭଲ ନେଟୱର୍କ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଯାଏ।
ଆଗକୁ କମିପାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା
ଆଗାମୀ ସମୟରେ ୫ଜି ଜନିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିବା ସମସ୍ୟା ଅନେକାଂଶରେ କମିଯାଇପାରେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ-ଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୫ଜି ନେଟୱର୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାଟେରୀ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୫ଜି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସରଳ ଟିପ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ:
୪ଜି ମୋଡ୍ର ବ୍ୟବହାର: ଯେତେବେଳେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ୫ଜି ବଦଳରେ ୪ଜି ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ: ସ୍କ୍ରିନ୍ ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କୁ ଅଟୋ-ମୋଡ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ: ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଆପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍: ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲେଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ପରଫୋରମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ।