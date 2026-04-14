ଘନେଇଲା ବିପଦ, ହୋଇପାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ! ଆମେରିକା-ଇରାନ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବେ କେଉଁ ଦେଶ
ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କେଉଁ ଦେଶ କାହା ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ଅଶୁଭ ଶବ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, କୂଟନୀତି ଏବେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି।
ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପଠାଯାଏ। କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୀମିତ ଏକ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ବିଫଳତା ଏବଂ ଅବରୋଧ:
୧୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ନ ଦେଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବିଫଳତା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ’ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୌସେନା ଘେରାବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏହି ଜଳପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେରି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆମେରିକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶିବିର:
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଉପସାଗରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାକୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ସ୍ପେନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସକ୍ରିୟ ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଭିଟୋ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ।
ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବିପଦ:
ଇରାନ ଏହି ଅବରୋଧକୁ “ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଦସ୍ୟୁ” ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର “ଲାଲ ରେଖା” ପରିଭାଷିତ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ଚୁକ୍ତିନାମା (NPT) ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରୁ ଓହରିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ତରକୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସିଧାସଳଖ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନର “ପ୍ରତିରୋଧର ଅକ୍ଷ” – ଯେଉଁଥିରେ ହିଜବୋଲା, ହାଉଥି ଏବଂ ଇରାକୀ ମିଲିସିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି।
ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟାପିପାରେ।
ଦୁଇଟି ମେରୁରେ ବିଭକ୍ତ ଏକ ବିଶ୍ୱ:
ଯଦି ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଆମେରିକୀୟ ଶିବିରରେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ କାନାଡା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ହୋଇପାରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଦେଶ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୁଷ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଭଳି ଶକ୍ତି ଇରାନ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକୀୟ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ମତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଆମେରିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଇରାନ ଆଡ଼କୁ ଢଳିପାରେ।
ସାଇବର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ଲ ହାର୍ବର:
ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ଲ ହାର୍ବର’ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ସାଇବର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ, ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଙ୍ଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବରୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି – ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାର ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯିବ। ଋଣ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାର ବହନ କରିବେ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କେବଳ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନବଜାତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ମନେହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।