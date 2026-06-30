ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ବଜାଜ୍ର ଏହି ପପୁଲାର 125cc ବାଇକ? ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
ଯଦି ଆପଣ Bajaj Pulsar N125 କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ସପ୍ଲାଇ (ଯୋଗାଣ) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
Bajaj Pulsar N125 : ଯଦି ଆପଣ 125cc ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟି ବାଇକ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ Bajaj Pulsar N125 ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ଯେ, ବଜାଜ କଣ ଏହି ମଡେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଏହା ବଦଳରେ କୌଣସି ନୂଆ ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ ମଡେଲ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ କରିନାହିଁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା
ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେବା ଖବର ସତ୍ତ୍ୱେ Bajaj Pulsar N125 ଏବେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଇକ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେବ ନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ପୁଣି ବଜାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଅନୁମାନ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ
ବଜାଜ୍ ପକ୍ଷରୁ Pulsar N125 କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାଇକ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଥିବା ଏକ 125cc ବାଇକ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବଜାରରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା Hero Xtreme 125R ଏବଂ Honda CB125 Hornet ଭଳି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହୋଇଥାଏ।
୨୦୨୬ରେ ଆସିବ ୮ଟି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ୍
ବଜାଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୮ଟି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, Pulsar N125 ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ନୂଆ ମଡେଲ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ ବଜାରକୁ ଆଣିପାରେ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ସ୍ପୋର୍ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ କରେ ଖାସ୍
Pulsar N125 ର ଡିଜାଇନ୍ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଥିରେ ଶାର୍ପ LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍, ସ୍ପୋର୍ଟି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଟ୍, ଅଣ୍ଡରବେଲି ଏକ୍ଜଷ୍ଟ (underbelly exhaust) ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ରିମ୍ ଷ୍ଟିକର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଡିଜାଇନ କେବଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ
ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ Pulsar N125 କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି ବାଇକ୍ର ଓଜନ ମାତ୍ର ୧୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ‘ପାୱାର୍ ଟୁ ୱେଟ୍ ରେସିଓ’ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ନିଜ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ୦ ରୁ ୬୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧରୁଥିବା ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଏଥିରେ 124.59cc ର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା 12 PS ର ପାୱାର୍ ଏବଂ 11 Nm ର ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଏଥିରେ ୫-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି।
ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ
ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Pulsar N125 ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କଲ୍ ଆଲର୍ଟ, ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭଳି ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
୧୨୫ସିସି ସେଗମେଣ୍ଟ ବଜାଜ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
୧୨୫ସିସି ସେଗମେଣ୍ଟ ବଜାଜ୍ ଅଟୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ମାସିକ ବିକ୍ରିରେ Pulsar 125 ସିରିଜ୍ର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ Pulsar 125, Pulsar N125 ଏବଂ Pulsar NS125 ଭଳି ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ Pulsar N125 କୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।