କ’ଣ ଧଳା ଲୁଣ ଅପେକ୍ଷା କଳା ଲୁଣ ଖାଇବା ଭଲ? ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣନ୍ସୁ ସତ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲୁଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ କେବଳ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣର ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୁଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ସମ୍ପ୍ରତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ଶର୍ମା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲୁଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ବଜାରରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ – ଯେପରିକି ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ, ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ, ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ, ଏବଂ ହିମାଳୟ ଗୋଲାପୀ ଲୁଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁଟିକୁ ବାଛିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି।
ଲୁଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ଲୁଣ ବାଛିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆୟୋଡିନର ଅଭାବ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲେଖାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହିଁକି।
ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ଅନ୍ୟ ଲୁଣ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କି:
ଡକ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଲୁଣଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଣ ଯେପରିକି ଭାରତୀୟ ଧଳା ଲୁଣ, ହିମାଳୟ ପିଙ୍କ୍ ଲୁଣ, ଧଳା ଲୁଣ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଟେବୁଲ୍ ଲୁଣ ୯୭ ରୁ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥାଏ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଲୁଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ ମୂଳତଃ ସମାନ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖଣିଜ ପରିମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ।
ଯଦିଓ କିଛି ଲୁଣରେ ୮୪ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବାର ଦାବି କରାଯାଏ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୁଣର ମୋଟ ଗଠନର କେବଳ ୧ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ।
ଅତିରିକ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ:
ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି କେହି ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ପାଇଥାଏ।
ଯଦିଓ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏତେ କମ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ଲୁଣରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରର ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ସୋଡିୟମ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଲାଭ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ସେବନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
କଳା ଲୁଣ କ’ଣ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ:
ଡକ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ କଳା ଲୁଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଲୁଣ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୁଣ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ କମ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟରେ ସଲଫର ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ହେଲେ, ଅଧିକ ସଲଫର ପରିମାଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, କଳା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ନିୟମିତ ସେବନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।