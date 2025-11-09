ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ’ଣ କୁହେ ଏବଂ ପୂଜାରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ

ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଘର ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଁ କେବଳ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂଜା ପାଇଁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଧୂପକାଠି ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହେ?

ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମତାମତ:

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଧୂପକାଠି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ।

କାରଣ ଧୂପକାଠି ତିଆରି ପାଇଁ ବାଉଁଶ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାଉଁଶ ଜିନିଷ ଜାଳିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିରେ ବାଉଁଶ କାଠିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ:

ଏହି କାରଣରୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ରୀତିନୀତି ସମୟରେ ଧୂପକାଠି ଜଳାଇବା ନିଷେଧ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହ, ପବିତ୍ର ସୂତା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ (ବିବାହ ଉତ୍ସବ) ପାଇଁ ବାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ତିଆରି ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ।

ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଉଁଶ ଜାଳିବା ନିଷେଧ। ଶବଦାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ଜାଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ବାଉଁଶ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ବିନାଶ ହୁଏ।

ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଗରବତୀ ବଦଳରେ ସର୍ବଦା ଧୂପବତୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ବଜାୟ ରଖେ।

ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ପାଇଁ ନିୟମ:

ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ପୂଜା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ-ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି।

ଧୂପକାଠି ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବ ନାହିଁ।

