୮୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ? ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ
Smartphone Tips : ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଥା ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଫୋନକୁ କେବେବି ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ୮୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ରଖିବା ଭଲ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସଠିକ ଉପାୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଅଟେ କିମ୍ବା ଏହା କେବଳ ଅଧା-ଅଧୁରା ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଗୁଜବ ?
ଆଜିକାଲିର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜିଂ ସାଇକେଲ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେଥର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ୦% ରୁ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ଏହି ସାଇକେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଯେପରି ଏହାର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିବ।
ଅସଲରେ ୮୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ରଖିବାର ଧାରଣା ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ କୁ କମ୍ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ୯୦% ରୁ ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ୨୦% ରୁ ୮୦% ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ୍।
ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋନକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ।
ଆଜିକାଲିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ୧୦୦% ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଓଭରଚାର୍ଜ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି ଫୋନକୁ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ୧୦୦% ଚାର୍ଜ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଫୋନକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦% କିମ୍ବା ୦% ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଟେ। ଯେମିତି କି ରାତିସାରା ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ହିଟ ବା ଉତ୍ତାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ।
ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ବ୍ୟାଟେରୀ ୨୦% ରୁ ତଳକୁ ନଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ୮୦-୯୦% ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ୮୦% ରେ ଚାର୍ଜିଂ ରୋକିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ୮୦% ର ନିୟମ ଆପଣାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାକଅପ ଦରକାର, ତେବେ ୧୦୦% ଚାର୍ଜ କରିବା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ।