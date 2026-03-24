ଲାପଟପରୁ କରୁଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ, ସାବଧାନ, ଫୋନ ହୋଇଯିବ ଖରାପ

Phone Charge: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଚାର୍ଜର ପାଖରେ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ USB ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଉଠେ ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କି, ନା । ଏହା ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ କି ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
ଲାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ
ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ USB-C ପୋର୍ଟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ USB ପାୱାର ଡେଲିଭରି (USB-PD) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜର ପରସ୍ପର ସହିତ “ଯୋଗାଯୋଗ” କରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେତେ ପାୱାର ଟାଣିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଚାର୍ଜର ଉଚ୍ଚ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଫୋନ୍ କେବଳ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାଣିବ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ପାୱାର ଇନପୁଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାର୍ଜିଂ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହେବାର ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ।
ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ସୁରକ୍ଷିତ କି?
ସଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ, ଲାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜର ଉଭୟ USB-C ପାୱାର ଡେଲିଭରିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାୱାର ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ, ଡିଭାଇସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ।
କେବଳ ଗୁଣବତ୍ତା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଚାର୍ଜିଂ ସଂଯୋଗ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫୋନ୍କୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ, ସର୍ବଦା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା କିମ୍ବା ମୂଳ ନିର୍ମାତା-ପ୍ରଦତ୍ତ କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରାମର୍ଶିତ।
ଏକ ଉଚ୍ଚ-ୱାଟେଜ୍ ଚାର୍ଜର୍ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ କି?
ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ୱାଟେଜ୍ ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜର୍, ଯେପରିକି 65W କିମ୍ବା 100W ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାୱାର ଟାଣିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ୱାଟେଜ୍ ଚାର୍ଜର୍ ନିଜେ ଡିଭାଇସକୁ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ।
ଏହା ଫୋନ୍ର ଗତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କି?
ଚାର୍ଜରର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରିବା । ଏହା ଫୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗତି କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗରମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ।