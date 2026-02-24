ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଭଲ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ନା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର, ବିତର୍କ ବଢ଼ାଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି
ସତରେ କ'ଣ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଭଲ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଜସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ଦିଲାୱରଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ସମ୍ପ୍ରତି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ “ଗାଈ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୋ ଚରଣ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯେତେବେଳେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ’ଣ ଜାଣିବା?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। csrjournal ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଥାଏ, ଯାହା ୬ ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି କରିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B୧୨ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ। ତଥାପି, ଏହି ପାଚନ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇନାହିଁ।
ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ:
ପୁଷ୍ଟିକର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ବାଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସହିତ ଜଡିତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ସହିତ ନୁହେଁ।
ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ମଧୁମେହ, ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ର ଜଣେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଆୟୋଡିନ୍, ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରଜାତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ଗାଈ ହେଉ କି ମଇଁଷି, କ୍ଷୀରରେ ଆୟୋଡିନ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରାଣୀକୁ କ’ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କମ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମନା:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଈ କିମ୍ବା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ବୟସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ସହଜରେ ପାଚନଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଗାଈ କ୍ଷୀର ବାଛିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।