କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଣି ପି’ବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ଘରର ବୟଷ୍କମାନେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ, କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ
Health Tips: ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପିଲାବେଳେ, ଏହା ଆମକୁ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଷୟ ମନେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପଛରେ ଅନେକ ଦୃଢ଼ କାରଣ ରହିଛି।
ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଭୁଲ ଉପାୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା କିଡନୀ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ, କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଉ, ଏହା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିନା ବାଧାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ରୋତରେ ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ପେଟର ତଳ ଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ପେଟ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ହଠାତ୍ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ‘ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ’ କିମ୍ବା ‘GERD’ (ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏସୋଫେଜିଆଲ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ରୋଗ) ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବୃକକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ବୃକକ୍ ଆମ ଶରୀରର ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ପାଣି ପିଉ, ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କିଡନି ପାଣିକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଫିଲ୍ଟର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଉ ଏହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା କିଡନିକୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରକ୍ତପ୍ରବାହ ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିପଦ
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗଣ୍ଠିରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ସନ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ କହେ?
ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ, ଆମର ଶରୀର ‘ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍’ ମୋଡ୍ ରେ ରହେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଚାପ ଅନୁଭବ କରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ବସି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଅବଶୋଷଣକୁ ସହଜ କରେ।